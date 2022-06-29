Назван ответ России на отказ Норвегии пропустить грузы на Шпицберген

Норвегия, запретившая провоз российских грузов на Шпицберген, регулярно злоупотребляет своими полномочиями и вмешивается в вопросы, которые не входят в ее компетенцию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель.

По его словам, Осло постоянно притесняет Россию в вопросах хозяйственной деятельности, рыбной ловли и использования вертолетов — ее отказ пропустить российские грузы стал очередным звеном в «вялотекущей борьбе». Недовольны действиями Норвегии на архипелаге и другие страны — Дания, Исландия и Канада. Поэтому в качестве одного из возможных ответов Москвы политолог назвал созыв встречи по пересмотру положений договора по Шпицбергену от 1920 года. Свои подписи под документом более чем за 100 лет оставили свыше 40 государств. «Нашему МИД нужно провести консультации по современному пониманию основных положений договора о Шпицбергене с учетом процессов, которые происходят в мире: с появлением санкций, противостояния и так далее», — предложил Журавель.

По его словам, Россия с тем же успехом может отвечать за хозяйственную деятельность на архипелаге вместо Норвегии. Впрочем, такая постановка вопроса вряд ли сможет снискать поддержку мировой общественности, учитывая конфронтацию Москвы с «коллективным Западом». Специалист отметил, что в первую очередь необходимо оказать практическую помощь российским поселенцам на архипелаге — ситуация там более острая, чем в Калининградской области, транзит в которую ограничила Литва.