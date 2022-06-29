В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

В Совфеде заявили о вероятности военного конфликта из-за блокады Калининграда

Lenta.ru

Блокада Литвой Калининградской области может привести к военному столкновению. О вероятности конфликта заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в четвертой статье Конституции России прописана норма о том, что страна обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

«Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земли. Некоторые, с позволения сказать, "политики", "вентилирующие" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — написал он.

По словам политика, в случае вооруженного столкновения, Литва и Польша должны понимать, что они первые «кто серьезно попадет в эту мясорубку».

18 июня Литва запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом власти страны заявили, что Вильнюс не вводил никаких дополнительных ограничений, а следовал санкциям Евросоюза.

В РФ отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген

27 июня замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры России на запрет Литвы транзита в Калининград будут очень жесткими. Также он уточнил, что значительная часть мер будет носить экономический характер.

Политика,Видео,Владимир Джабаров,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители