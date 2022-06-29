В Совфеде заявили о вероятности военного конфликта из-за блокады Калининграда

Блокада Литвой Калининградской области может привести к военному столкновению. О вероятности конфликта заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в четвертой статье Конституции России прописана норма о том, что страна обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

«Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земли. Некоторые, с позволения сказать, "политики", "вентилирующие" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — написал он.

По словам политика, в случае вооруженного столкновения, Литва и Польша должны понимать, что они первые «кто серьезно попадет в эту мясорубку».

18 июня Литва запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом власти страны заявили, что Вильнюс не вводил никаких дополнительных ограничений, а следовал санкциям Евросоюза.