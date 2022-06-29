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1 час назад

"Серьезнее проблем Калининграда": Эксперт о ситуации со снабжением Шпицбергена

Елена Прошина

«Если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов, комментируя отказ Норвегии пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене.

«Решение Норвегии не пропускать транзит российских грузов на архипелаг Шпицберген укладывается в общую санкционную политику. В какой-то степени оно аналогично решению Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининград. Вместе с тем российские угледобывающие предприятия и поселки при них на Шпицбергене находятся в особом статусе», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Во вторник стало известно, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на российско-норвежской границе, отклонив просьбу Москвы об исключении этих грузов из санкций. Об этом во вторник сообщила норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД скандинавского государства. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.

«С одной стороны, острова Шпицберген – это территория под суверенитетом Норвегии. Однако действует международный договор, подписанный уже почти сто лет назад, который предоставляет странам-подписантам возможность свободного доступа и ведения экономической деятельности на территории архипелага. Поэтому наряду с норвежскими поселками там были и советские, а теперь – российские», – пояснил Барабанов.

«Так как доставлять туда товары можно только через норвежскую территорию, возникает противоречие между двумя документами: решением о санкциях и договором о свободном доступе, – подчеркнул собеседник. – Позиция Норвегии состоит в том, что используется норвежская аэропортовая и портовая инфраструктура для транзита, поэтому их подход аналогичен литовскому. Другое дело, что Норвегия, в отличие от Литвы, не член Европейского союза и напрямую не связана решениями Брюсселя по поводу санкций. Но она ввела собственные санкции, аналогичные ЕС».

Если Норвегия будет продолжать упираться и не пропускать товары, то тут не получится снабжать наши поселки по морю, в отличие от Калининграда. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки», – считает собеседник.

«С точки зрения международного права возникает вопрос о том, что считать приоритетным: договор о Шпицбергене 1920 года или санкции. Здесь, конечно, возможно правовое и судебное противостояние, но к чему судебные тяжбы приведут – сказать сложно. Норвежский суд, скорее всего, выступит на стороне Норвегии», – резюмировал Барабанов.

Добавим, что просьба о разблокировке доступа грузов на Шпицберген была передана через посольство РФ в Осло по просьбе российского треста «Арктикуголь», который ведет разработку угольных месторождений на архипелаге. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», – цитирует ТАСС заявление МИД Норвегии.

Как поясняет агентство, грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а затем морским путем в российское поселение Баренцбург (это единственный ныне действующий шахтерский поселок россиян, два других – Пирамида и Грумант – законсервированы). В поселке Баренцбург живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах «Арктикугля».

Отметим, что еще в апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска «Стурскуг» на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.

Косачев: Норвегия, не пропустив российские грузы, нарушила права человека и принципы гуманизма

Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации России)

Относительно отказа Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген.

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций.

Тем временем речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма.

Но есть в этом и еще кое-что. Напомню, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года (он же - Шпицбергенский трактат), который был заключён между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор является юридически обязательным международным договором для 46 государств). Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как государство-правопреемник СССР.

Стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором (статья 1).

Своим поведением Норвегия нарушает положения статьи 3 Парижского договора:

"Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом".

И это далеко не первое нарушение Норвегией своих международных обязательств по договору. Напомню, что с 1977 года на уровне своего национального законодательства и правоприменительной практики Норвегия в одностороннем порядке установила вокруг Шпицбергена (территории с международно-правовым режимом) 200-мильную "рыбоохранную зону", которая не предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом. Осуществление Норвегией юрисдикции в так называемой "рыбоохранной зоне" нередко препятствует участникам Парижского договора 1920 года в реализации права на рыбную ловлю (статья 2).

Клишас: Норвегия рискует лишиться Шпицбергена из-за санкций

После отказа Норвегии перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном (самая северная часть страны) суверенитет скандинавской страны над архипелагом находится под большим вопросом. Об этом в своем telegram-канале высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поначалу, он сослался на сообщение сенатора РФ Константина Косачева. Тот обвинил норвежскую сторону в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международный статус архипелага в плане перевозки грузов. Косачев заявил, что отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения.

«Переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Суверенитет в современном мире это уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан», — пишет Клишас.

Он подытоживает, что граждане России на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». «Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило МИД Норвегии. В данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 тысяч российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.

Генконсул РФ: Россия и Норвегия проводят консультации по ситуации на Шпицбергене

Москва и Осло проводят консультации по ситуации на Шпицбергене, Россия даст адекватный ответ на нарушения договора 1920 года. Об этом в среду заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала "Россия-24".

"Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной как в Москве, так и в Осло по этому вопросу. Я бы не стал спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ", - сказал он.

По словам генконсула, очевидно, что Осло недостаточно хорошо подумал над тем, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает и допуск грузов на Шпицберген, "что нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации по предоставлению доступа грузов, в том числе гражданам и юридическим лицам".

"Поэтому я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, наша задача напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору", - резюмировал он.

Гущин также сообщил, что МИД Норвегии до сих пор не дало ответа на официальную ноту российского посольства и письмо треста "Арктикуголь" про поставки грузов в российские поселения, шансов на положительный ответ крайне мало.

"До сих пор мы не получили официального ответа на ноту посольства и письмо треста "Арктикуголь", по-прежнему его ждем, хотя шансы на то, что это будет позитивный ответ, очень невелики", - сказал Гущин.

Генконсул отметил, что, несмотря на возникшие трудности с поставками на Шпицберген, российские поселения на архипелаге полностью обеспечены продовольствием.

"Продуктами питания мы обеспечены, буквально вчера пришел контейнер с продуктами питания из Европы, которых хватит как минимум до августа, то есть голода нет, нехватки нет", - подчеркнул он.

Гущин добавил, что в настоящее время на архипелаге есть проблемы с обеспечением оборудованием и медтехникой. Тем не менее трест "Арктикуголь" продолжает прорабатывать пути доставки застрявших на российско-норвежской границе контейнеров, заключил генконсул.

Климов: Ответ на блокаду россиян на Шпицбергене может быть «очень серьезным»

Россия обязана защищать своих граждан, где бы они ни находились — это прямо прописано в Конституции РФ. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя ситуацию вокруг заявлений Норвегии в отношении россиян на острове Шпицберген.

Норвегия ранее отказалась пропускать российские грузы с углем для граждан РФ, которые работают на острове Шпицберген. В Осло такое решение объяснили действием антироссийских санкций. Климов напомнил, что вне зависимости от того, люди каких профессий находятся на Шпицбергене и в любой другой точке мира, если «это граждане России», то РФ «по Конституции обязана их защищать».

По словам сенатора, если кто-то «попытается морить голодом» граждан России, где бы они ни находились, и тем самым фактически повторять действия фашистов в Ленинграде, то ответ российской стороны может быть «очень серьезным».

«Лучше до греха не доводить и никому не пытаться бесчеловечными методами тешить свое мелкое русофобское самолюбие», — заключил Андрей Климов.

Временную поверенную в делах Норвегии вызвали в МИД России

Временную поверенную в делах Норвегии в РФ вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД). Об этом стало известно в среду, 29 июня.

Уточняется, что ей было заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что недружественные действия Норвегии в отношении России могут привести к соответствующим ответным мерам.

— Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса, — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

МИД назвал решения Норвегии по Шпицбергену неприемлемыми

Решения Норвегии о запрете доставки грузов на архипелаг Шпицберген неприемлемо. Об этом временной поверенной в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё сообщило министерство иностранных дел РФ, говорится на сайте ведомства.

«Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста [«Арктикуголь»] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — заявили в МИД.

Ранее в министерстве рассказали, что российская сторона потребовала от Осло скорейшего решения вопроса с транспортировкой грузов.

«Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — отметили в МИД.

Политика,Видео,Олег Барабанов,Андрей Клишас,Сергей Гущин,Константин Косачев,Андрей Климов,Владимир Путин,МИД России,Валдайский клуб,Совет Федерации,ООН,ЕС,
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