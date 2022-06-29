"Серьезнее проблем Калининграда": Эксперт о ситуации со снабжением Шпицбергена

«Если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов, комментируя отказ Норвегии пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене.

«Решение Норвегии не пропускать транзит российских грузов на архипелаг Шпицберген укладывается в общую санкционную политику. В какой-то степени оно аналогично решению Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининград. Вместе с тем российские угледобывающие предприятия и поселки при них на Шпицбергене находятся в особом статусе», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Во вторник стало известно, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на российско-норвежской границе, отклонив просьбу Москвы об исключении этих грузов из санкций. Об этом во вторник сообщила норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД скандинавского государства. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.

«С одной стороны, острова Шпицберген – это территория под суверенитетом Норвегии. Однако действует международный договор, подписанный уже почти сто лет назад, который предоставляет странам-подписантам возможность свободного доступа и ведения экономической деятельности на территории архипелага. Поэтому наряду с норвежскими поселками там были и советские, а теперь – российские», – пояснил Барабанов.

«Так как доставлять туда товары можно только через норвежскую территорию, возникает противоречие между двумя документами: решением о санкциях и договором о свободном доступе, – подчеркнул собеседник. – Позиция Норвегии состоит в том, что используется норвежская аэропортовая и портовая инфраструктура для транзита, поэтому их подход аналогичен литовскому. Другое дело, что Норвегия, в отличие от Литвы, не член Европейского союза и напрямую не связана решениями Брюсселя по поводу санкций. Но она ввела собственные санкции, аналогичные ЕС».

Если Норвегия будет продолжать упираться и не пропускать товары, то тут не получится снабжать наши поселки по морю, в отличие от Калининграда. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки», – считает собеседник.

«С точки зрения международного права возникает вопрос о том, что считать приоритетным: договор о Шпицбергене 1920 года или санкции. Здесь, конечно, возможно правовое и судебное противостояние, но к чему судебные тяжбы приведут – сказать сложно. Норвежский суд, скорее всего, выступит на стороне Норвегии», – резюмировал Барабанов.

Добавим, что просьба о разблокировке доступа грузов на Шпицберген была передана через посольство РФ в Осло по просьбе российского треста «Арктикуголь», который ведет разработку угольных месторождений на архипелаге. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», – цитирует ТАСС заявление МИД Норвегии.

Как поясняет агентство, грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а затем морским путем в российское поселение Баренцбург (это единственный ныне действующий шахтерский поселок россиян, два других – Пирамида и Грумант – законсервированы). В поселке Баренцбург живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах «Арктикугля».

Отметим, что еще в апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска «Стурскуг» на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.

Относительно отказа Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген.

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций.

Тем временем речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма.

Но есть в этом и еще кое-что. Напомню, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года (он же - Шпицбергенский трактат), который был заключён между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор является юридически обязательным международным договором для 46 государств). Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как государство-правопреемник СССР.

Стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором (статья 1).

Своим поведением Норвегия нарушает положения статьи 3 Парижского договора:

"Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом".

И это далеко не первое нарушение Норвегией своих международных обязательств по договору. Напомню, что с 1977 года на уровне своего национального законодательства и правоприменительной практики Норвегия в одностороннем порядке установила вокруг Шпицбергена (территории с международно-правовым режимом) 200-мильную "рыбоохранную зону", которая не предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом. Осуществление Норвегией юрисдикции в так называемой "рыбоохранной зоне" нередко препятствует участникам Парижского договора 1920 года в реализации права на рыбную ловлю (статья 2).

После отказа Норвегии перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном (самая северная часть страны) суверенитет скандинавской страны над архипелагом находится под большим вопросом. Об этом в своем telegram-канале высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поначалу, он сослался на сообщение сенатора РФ Константина Косачева. Тот обвинил норвежскую сторону в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международный статус архипелага в плане перевозки грузов. Косачев заявил, что отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения.

«Переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Суверенитет в современном мире это уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан», — пишет Клишас.

Он подытоживает, что граждане России на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». «Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило МИД Норвегии. В данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 тысяч российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.

Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.

Москва и Осло проводят консультации по ситуации на Шпицбергене, Россия даст адекватный ответ на нарушения договора 1920 года. Об этом в среду заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала "Россия-24".

"Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной как в Москве, так и в Осло по этому вопросу. Я бы не стал спекулировать насчет возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ", - сказал он.

По словам генконсула, очевидно, что Осло недостаточно хорошо подумал над тем, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает и допуск грузов на Шпицберген, "что нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации по предоставлению доступа грузов, в том числе гражданам и юридическим лицам".

"Поэтому я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, наша задача напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору", - резюмировал он.

Гущин также сообщил, что МИД Норвегии до сих пор не дало ответа на официальную ноту российского посольства и письмо треста "Арктикуголь" про поставки грузов в российские поселения, шансов на положительный ответ крайне мало.

"До сих пор мы не получили официального ответа на ноту посольства и письмо треста "Арктикуголь", по-прежнему его ждем, хотя шансы на то, что это будет позитивный ответ, очень невелики", - сказал Гущин.

Генконсул отметил, что, несмотря на возникшие трудности с поставками на Шпицберген, российские поселения на архипелаге полностью обеспечены продовольствием.

"Продуктами питания мы обеспечены, буквально вчера пришел контейнер с продуктами питания из Европы, которых хватит как минимум до августа, то есть голода нет, нехватки нет", - подчеркнул он.

Гущин добавил, что в настоящее время на архипелаге есть проблемы с обеспечением оборудованием и медтехникой. Тем не менее трест "Арктикуголь" продолжает прорабатывать пути доставки застрявших на российско-норвежской границе контейнеров, заключил генконсул.

Россия обязана защищать своих граждан, где бы они ни находились — это прямо прописано в Конституции РФ. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя ситуацию вокруг заявлений Норвегии в отношении россиян на острове Шпицберген.

Норвегия ранее отказалась пропускать российские грузы с углем для граждан РФ, которые работают на острове Шпицберген. В Осло такое решение объяснили действием антироссийских санкций. Климов напомнил, что вне зависимости от того, люди каких профессий находятся на Шпицбергене и в любой другой точке мира, если «это граждане России», то РФ «по Конституции обязана их защищать».

По словам сенатора, если кто-то «попытается морить голодом» граждан России, где бы они ни находились, и тем самым фактически повторять действия фашистов в Ленинграде, то ответ российской стороны может быть «очень серьезным».

«Лучше до греха не доводить и никому не пытаться бесчеловечными методами тешить свое мелкое русофобское самолюбие», — заключил Андрей Климов.

Временную поверенную в делах Норвегии в РФ вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД). Об этом стало известно в среду, 29 июня.

Уточняется, что ей было заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что недружественные действия Норвегии в отношении России могут привести к соответствующим ответным мерам.

— Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса, — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

Решения Норвегии о запрете доставки грузов на архипелаг Шпицберген неприемлемо. Об этом временной поверенной в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё сообщило министерство иностранных дел РФ, говорится на сайте ведомства.

«Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста [«Арктикуголь»] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — заявили в МИД.

Ранее в министерстве рассказали, что российская сторона потребовала от Осло скорейшего решения вопроса с транспортировкой грузов.