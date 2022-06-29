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14 минут назад

В МИД РФ прокомментировали возможность референдума на освобожденных территориях Украины

Газета.Ru

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает, что жители освобожденных территорий Украины должны иметь возможность определять сами свое будущее. Об этом он заявил РИА «Новости», комментируя возможность присоединения украинских освобожденных населенных пунктов к России.

Дипломат считает, что будущее Украины и освобожденных территорий страны, а также будущее Донецкой и Луганской народных республик находится в руках их жителей. При этом Полищук отметил, что люди не хотят возвращения киевского режима.

«Граждане, проживающие на освобожденных от нацистов землях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, не желают возвращения киевской власти, которая угрожает им репрессиями за якобы предательство и коллаборационизм с Россией, за принадлежность к русской культуре и желание говорить на русском языке», — отметил он.

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Полищук добавил, что люди сами должны определить свою судьбу.

«Граждане должны иметь возможность самостоятельного выбора будущего для себя и своих детей», — уверен дипломат.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион постарается войти в состав России до конца 2022 года.

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