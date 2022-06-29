Рябков: санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя запрет США на импорт российского золота, заявил, что односторонние санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство.
"Конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимные, неправомочные и разрушительные по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это уже их авторы признают сами. Но в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.