Рябков: санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство

"Конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимные, неправомочные и разрушительные по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это уже их авторы признают сами. Но в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.