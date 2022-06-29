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1 час назад

Рябков заявил, что санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство

ТАСС

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя запрет США на импорт российского золота, заявил, что односторонние санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство.

Рябков: санкции Вашингтона дезорганизуют мировое хозяйство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, односторонние санкции Вашингтона, помимо того, что они полностью нелегитимные, неправомочные и разрушительные по своим последствиям, они дезорганизуют мировое хозяйство. Это уже их авторы признают сами. Но в погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Политика,Сергей Рябков,
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