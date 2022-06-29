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45 минут назад

Путин подарил Гурбангулы Бердымухамедову к 65-летию шахматы и сабли

ТАССиещё 6

Президент РФ Владимир Путин в качества подарка на 65-летие привез экс-президенту, председателю верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника. Об этом в среду ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру "Возвращающийся наездник" - то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли - одну старую, одну новую", - сказал он, перечисляя подарки.

Путин приехал в Ашхабад в среду утром для участия в шестом Каспийском саммите. Вскоре после прилета он отправился лично поздравить Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем, а позже провел краткую беседу с его сыном, действующим президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

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