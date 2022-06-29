Временно поверенную в делах Норвегии вызвали в МИД России

Временно поверенную в делах Норвегии в РФ вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД). Об этом стало известно в среду, 29 июня.

Уточняется, что ей было заявлено о недопустимости блокировки грузов на Шпицберген.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что недружественные действия Норвегии в отношении России могут привести к соответствующим ответным мерам.

— Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса, — говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.