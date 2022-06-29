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1 час назад

Госдума приняла закон об иноагентах

Вечерняя Москва

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Действующее законодательство об иноагентах содержит разрозненные положения, а новый закон, в свою очередь, призван их систематизировать и сделать процедуру контроля за деятельностью лиц и организаций, находящихся под зарубежным влиянием, прозрачной, — отметил соавтор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Так, согласно закону, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

При этом иностранными агентами не могут быть признаны органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.

Также вместо четырех реестров иноагентов, вводится единый, говорится в сообщении.

Политика,Видео,Василий Пискарев,Госдума,
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