Захарова назвала неуместным польский флаг на мемориалах

"В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно", - сказала дипломат, комментируя снятие польского флага с российских мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное".