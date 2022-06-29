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35 минут назад

Захарова назвала неуместным польский флаг на российских мемориальных комплексах

ТАССиещё 2

Присутствие польского флага на российских мемориальных комплексах на фоне русофобской политики Варшавы неуместно, Москва не принимает претензии Польши на этот счет. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала неуместным польский флаг на мемориалах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В текущей ситуации, когда официальная Варшава занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию, а польские официальные лица не стесняясь соревнуются между собой в русофобии, причем делают это все публично, кто кого переорет, присутствие флага Польши на территории российских государственных учреждений неуместно", - сказала дипломат, комментируя снятие польского флага с российских мемориальных комплексов "Катынь" и "Медное".

"Конечно, на этом фоне какие-то претензии польских властей мы абсолютно не принимаем на этот счет", - отметила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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