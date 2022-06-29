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47 минут назад

В МИД РФ назвали фейками заявления об ударе по ТЦ в Кременчуге

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками и «вопиющей провокацией» заявления Украины об ударе по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ назвали фейками заявления об ударе по ТЦ в Кременчуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что украинские власти заявляли о находившихся в ТЦ тысяче мирных жителей.

«Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», - сказала она.

Представитель МИД заявила, что украинский президент Владимир Зеленский усиливает кампанию по дезинформации против России на фоне гуманитарной помощи, которую оказывает РФ.

Захарова заявила, что с начала февраля в ДНР, ЛНР и другие регионы Россия доставила около 37 тысяч тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

В Минобороны ранее заявили, что российские силы ударом высокоточного оружия уничтожили находившиеся в Кременчуге вооружения и боеприпасы, переданные Украине США и Европой.

Военные заявили, что боеприпасы сдетонировали и вызвали пожар в неработавшем ТЦ, расположенном рядом.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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