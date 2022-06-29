Захарова обратилась к Зеленскому с призывом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить запугивать российских журналистов посредством покушений и провокаций. Об этом сообщает ТАСС.

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Дипломат заявила, что украинские спецслужбы «давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции». Она также обвинила представителей спецслужб в подготовке покушений на сотрудников российских СМИ.

По словам представителя ведомства, подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества».

«Прекратите запугивать людей, которые работают в средствах массовой информации, прекратите угрожать им», — потребовала Захарова.