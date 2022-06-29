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1 час назад

ЦИК зарегистрировал депутата Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову

Агентство «Москва»иещё 3

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление о регистрации депутата Государственной думы РФ восьмого созыва, выдвинутого от политической партии КПРФ, Анастасии Удальцовой. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.

ЦИК зарегистрировал депутата Госдумы от КПРФ Удальцову
Фото: ТАССТАСС

«Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцову Анастасию Олеговну», - говорится в постановлении ЦИК России.

Зарегистрированному депутату выдано удостоверение об избрании.

Политика,ЦИК России,КПРФ,Госдума,
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