ЦИК зарегистрировал депутата Госдумы от КПРФ Удальцову

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление о регистрации депутата Государственной думы РФ восьмого созыва, выдвинутого от политической партии КПРФ, Анастасии Удальцовой. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Центризбиркома.
«Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Удальцову Анастасию Олеговну», - говорится в постановлении ЦИК России.
Зарегистрированному депутату выдано удостоверение об избрании.