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49 минут назад

Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ на три месяца за публикацию фейков

Газета.Ruиещё 4

Госдума приняла поправку о приостановке деятельности СМИ в России на три месяца в случае публикации им в первый раз фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ за публикацию фейков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В случаи первого нарушения законодательства СМИ будет вынесено требование о приостановлении деятельности на срок не более трех месяцев. При повторном нарушении срок увеличится до шести месяцев.

Как отмечает агентство, в период приостановления деятельности сотрудникам таких средств массовой информации будет запрещено осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность.

Возобновить работу СМИ сможет по решению Роскомнадзоруа, если устранит нарушения в течение установленного срока.

Принятая поправка дополнит ко второму чтению законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных мерах. Сообщалось, что документ наделит генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями до суда запрещать на территории России деятельность иностранного средства массовой информации, если будет выявлен «факт принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».

Политика,Госдума,
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