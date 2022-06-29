Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ за публикацию фейков

Госдума приняла поправку о приостановке деятельности СМИ в России на три месяца в случае публикации им в первый раз фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

В случаи первого нарушения законодательства СМИ будет вынесено требование о приостановлении деятельности на срок не более трех месяцев. При повторном нарушении срок увеличится до шести месяцев.

Как отмечает агентство, в период приостановления деятельности сотрудникам таких средств массовой информации будет запрещено осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность.

Возобновить работу СМИ сможет по решению Роскомнадзоруа, если устранит нарушения в течение установленного срока.

Принятая поправка дополнит ко второму чтению законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.