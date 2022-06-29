Заявления президента РФ Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов, способных нести ядерное оружие, в Пентагоне сочли «бесцеремонным» и «безответственным». Об этом рассказало The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

«Конечно, каждый раз, когда кто-то использует слово «ядерный», у вас возникают опасения. Честно говоря, со стороны национального лидера кажется довольно безответственным говорить о применении ядерного оружия и делать это в бесцеремонной манере», - заявил он.

Несколько дней назад во время переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что РФ скоро передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», совместимые с баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.

Страны G7 заявили о глубокой обеспокоенности этим решением. В Кремле подчеркивали, что Путин не говорил о передаче ядерного оружия Белоруссии.

Представитель Пентагона заявил The Hill, что Вашингтон серьезно относится к «таким угрожающим формулировкам», особенно с начала украинского кризиса.