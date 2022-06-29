Клишас усомнился в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что теперь норвежский суверенитет над Шпицбергеном под вопросом.

«После действий Норвегии , с данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере», – отметил Клишас.

Об этом пишет РБК. Ранее Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может привезти к серьезным последствиям. В своем телеграм-канале он уточнил, что действия России будут абсолютно обоснованными. Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис уточнил, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК и под ее руководством, пишет издание РИА Новости.