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1 час назад

Клишас сомневается в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном

РИА "ФедералПресс"

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что теперь норвежский суверенитет над Шпицбергеном под вопросом.

Клишас усомнился в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном
Фото: ФедералПресс / Виктор ВытольскийФедералПресс / Виктор Вытольский

«После действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере», – отметил Клишас.

Об этом пишет РБК. Ранее Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может привезти к серьезным последствиям. В своем телеграм-канале он уточнил, что действия России будут абсолютно обоснованными. Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис уточнил, что блокаду Калининграда ввели после консультаций с ЕК и под ее руководством, пишет издание РИА Новости.

Политика,Андрей Клишас,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,
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