В МИД пообещали ответить на введение Киевом виз

В российском МИД подтвердили получение ноты от Украины о введении визового режима. Ответ российской стороны будет дан с учетом гуманитарного аспекта и своих интересов. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — сказал он.
По его словам, Москва изучит ситуацию и последствия, которые могут возникнуть для граждан. При этом Полищук подчеркнул, что ответ будет дан с учетом национальных интересов и гуманитарного аспекта.
Напомним, за последние восемь лет Украина несколько раз ужесточала условия въезда россиян. В 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.