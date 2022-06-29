В МИД пообещали ответить на введение Киевом виз

В российском МИД подтвердили получение ноты от Украины о введении визового режима. Ответ российской стороны будет дан с учетом гуманитарного аспекта и своих интересов. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

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«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — сказал он.

По его словам, Москва изучит ситуацию и последствия, которые могут возникнуть для граждан. При этом Полищук подчеркнул, что ответ будет дан с учетом национальных интересов и гуманитарного аспекта.