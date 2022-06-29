Нарышкин объяснил значение буквы С в названии подразделения СВР

Управление «С», занимающееся нелегальной разведкой в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова «специальный» в его прежнем наименовании, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. Накануне Управлению «С» СВР исполнилось сто лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал Нарышкин, после появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению возможностей нелегальной разведки. Ее вопросами занялось Специальное управление (Спецуправление), созданное приказом от 17 сентября 1954 года. Это название подразделения сохранилось и в неофициальной среде оперативного состава.

Таким образом, «С» расшифровывается просто как первая буква от слова «специальный», — пояснил Нарышкин.

Он также рассказал, как происходит награждение так называемых разведчиков-нелегалов, которые работают в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. По словам Нарышкина, конкретные результаты их работы для сохранения секретности не упоминаются даже в наградных документах, но людям, заслуживающим наград, всегда отдают должное. При этом награждения обычно оформляются закрытыми указами, без опубликования в СМИ, а вручение наград происходит в узком кругу.