Антонов: США сами страдают от вводимых санкций

Разрыв экономических связей обострил кризис в мировой экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Соединенные Штаты сами страдают от своих запретов. Как напомнил посол РФ, рост потребительских цен в США установил антирекорд за последние 40 лет, а партнеры Вашингтона все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты.

Дипломат призвал обеспечить сводный доступ на мировые рынки зерна и удобрений, в том числе из России. Он считает, что только таким образом можно справиться с продовольственным кризисом.

«Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения», — сказал Антонов.

Так высокопоставленный дипломат отреагировал на введенные днем против России санкции США, которые среди прочего затронули импорт ее золота и предприятия военно-промышленного комплекса.