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46 минут назад

Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия, заявил Полянский

Елена Прошина

Совет Безопасности ООН не должен превращаться в дистанционную площадку президента Украины Владимира Зеленского по «выклянчиванию» оружия у стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Полянский: Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия
Фото: ТАССТАСС

Украинский лидер выступил в Совбезе ООН по видеосвязи. Решение о его участии было принято председательствующей в СБ Албанией за несколько часов до заседания.

«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета», — заявил Полянский.

Как отметил дипломат, делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент.

«Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы СБ», — указал первый зампостпред.

«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — сказал Полянский.

Российский политик подчеркнул, что это подрывает авторитет Совета как органа, ответственного за коллективную выработку решений по поддержанию международного мира и безопасности.

Политика,Безопасность,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,НАТО,Совбез ООН,ООН,
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