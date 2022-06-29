Полянский: Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия

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Украинский лидер выступил в Совбезе ООН по видеосвязи. Решение о его участии было принято председательствующей в СБ Албанией за несколько часов до заседания.

«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета», — заявил Полянский.

Как отметил дипломат, делегации были фактически поставлены перед фактом в последний момент.

«Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы СБ», — указал первый зампостпред.

«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Владимира Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — сказал Полянский.