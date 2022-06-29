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1 час назад

Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите

ТАССиещё 12

Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Ашхабад. На проходящем здесь саммите он встретится со своими коллегами по каспийской "пятерке" - лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении.

Путин прибыл в Туркмению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, и в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.

Кроме того, Путин проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч. Согласно планам, вскоре он отправится поздравить с 65-летием Гурбангулы Бердымухамедова - экс-президента, а ныне спикера верхней палаты парламента Туркмении. Чуть позже у российского лидера намечена краткая беседа с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.

Эти встречи состоятся до Каспийского саммита, а по его завершении Путин также по отдельности пообщается с лидерами Азербайджана и Ирана - Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси.

Поздно вечером Путин отправится обратно в Москву: в российской столице у него в четверг запланированы переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Программа визита

Президент России прибыл на встречу "пятерки" из Таджикистана, который он посетил днем ранее. В Душанбе российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном.

Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.

Политика,Гурбангулы Бердымухамедов,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
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