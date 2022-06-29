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42 минуты назад

В МИД оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ruиещё 4

Москва негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, так как расширение альянса дестабилизирует международную обстановку. Так оценил решение НАТО замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

В МИД оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат заявил, что российская сторона осуждает безответственный курс НАТО, разрушающий европейскую архитектуру безопасности.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.

Политика,НАТО и Россия,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
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