В МИД оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Москва негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, так как расширение альянса дестабилизирует международную обстановку. Так оценил решение НАТО замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Дипломат заявил, что российская сторона осуждает безответственный курс НАТО, разрушающий европейскую архитектуру безопасности.
Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.