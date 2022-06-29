В МИД оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Москва негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО , так как расширение альянса дестабилизирует международную обстановку. Так оценил решение НАТО замглавы МИД России Сергей Рябков , передает РИА Новости .

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.