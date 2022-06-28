Европейские страны, в том числе Финляндия, могут вернуться к хорошим отношениям с РФ, но на их восстановление уйдут десятилетия. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
На вопрос о том, возможен ли возврат к сотрудничеству с Россией, он ответил утвердительно, добавив, что это произойдет не сразу.
"Это займет какое-то время. Предполагаю, что десятилетия", - сказал Ниинистё.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против России и увеличили поставки вооружений украинским властям.