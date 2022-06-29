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20 минут назад

Сергей Лавров похвалил Туркменистан за политику нейтралитета

Газета.Ruиещё 1

Глава российского МИД Сергей Лавров высоко оценил внешнеполитический курс Туркменистана, власти которого последовательно сохраняют нейтралитет на международной арене. Его слова приводит официальный аккаунт МИД РФ в Twitter.

Лавров похвалил Туркменистан за нейтралитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отличие от некоторых других государств, которые провозглашают разные концепции на международной арене, Туркменистан последовательно привержен политике нейтралитета, и это вызывает по-настоящему глубокое уважение», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

По сообщению ТАСС, Лавров также высоко оценил двусторонние отношения с центральноазиатской республикой, а также вклад в их укрепление со стороны бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее Лавров заявил, что пожар в торговом центре в Кременчуге был спровоцирован детонированием боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесла удар российская армия. Он отметил, что в Минобороны РФ «четко и понятно» объяснили, что на самом деле произошло.

Политика,Гурбангулы Бердымухамедов,Сергей Лавров,Минобороны России,МИД России,
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