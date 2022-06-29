Лавров похвалил Туркменистан за нейтралитет

«В отличие от некоторых других государств, которые провозглашают разные концепции на международной арене, Туркменистан последовательно привержен политике нейтралитета, и это вызывает по-настоящему глубокое уважение», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

По сообщению ТАСС, Лавров также высоко оценил двусторонние отношения с центральноазиатской республикой, а также вклад в их укрепление со стороны бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова .

Ранее Лавров заявил, что пожар в торговом центре в Кременчуге был спровоцирован детонированием боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесла удар российская армия. Он отметил, что в Минобороны РФ «четко и понятно» объяснили, что на самом деле произошло.