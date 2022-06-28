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35 минут назад

Путин подписал указ о выделении 2 млрд рублей на гранты для НКО

Газета.Ruиещё 2

Президент России Владимир Путин выделил 2 млрд рублей на конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций, которые в том числе оказывают помощь пострадавшим в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда президентских грантов.

Путин подписал указ о выделении 2 млрд рублей на гранты для НКО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 миллиарда рублей, тем самым увеличив бюджет Фонда президентских грантов с 10 до 12 миллиардов рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается указывать в свидетельстве о рождении не фактическое место появления ребенка на свет, а место регистрации родителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законодательная инициатива была вызвана после проведения реформы системы родовспоможения, когда в части городских и муниципальных округов были закрыты родильные отделения, и в связи с этим женщин теперь везут в ближайший перинатальный центр.

Политика,Владимир Путин,
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