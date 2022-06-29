«Cказал только одну вещь»: фраза Путина восхитила лидера боснийских сербов

Встреча Владимира Путина и Милорада Додика состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как стало известно уже после мероприятия, член Президиума Боснии и Герцеговины получил негласные гарантии.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Как пишет Washington Post, во время проведения международного экономического форума между российским президентом и членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) состоялся важный разговор. Даже на фоне жестких санкций, которые Запад ввел против России в ответ на спецоперацию по освобождению Донбасса, Милорад Додик не побоялся принять приглашение Владимира Владимировича. По словам боснийского государственного деятеля, он оказался под впечатлением от общения с именитым политиком.

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Как выяснилось, Путин произнес фразу, которая восхитила Додика до глубины души. После завершения встречи с российским президентом глава боснийских сербов не стал скрывать, что он отныне гордится разговором, который прошел в теплом дружеском формате.

«Путин сказал мне только одну вещь: ‘‘Мы не бросаем наших друзей’’», — заявил Додик.

Кстати, в последнее время лидер России все чаще делает ставку на хорошие добрососедские отношения со странами, которые отказались вводить против РФ беспрецедентные ограничения.

«И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус, и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены», — ранее отметил член президиума БиГ.

Как пишет Washington Post, во время проведения международного экономического форума между российским президентом и членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) состоялся важный разговор. Даже на фоне жестких санкций, которые Запад ввел против России в ответ на спецоперацию по освобождению Донбасса, Милорад Додик не побоялся принять приглашение Владимира Владимировича. По словам боснийского государственного деятеля, он оказался под впечатлением от общения с именитым политиком.

Как выяснилось, Путин произнес фразу, которая восхитила Додика до глубины души. После завершения встречи с российским президентом глава боснийских сербов не стал скрывать, что он отныне гордится разговором, который прошел в теплом дружеском формате.

«Путин сказал мне только одну вещь: ‘‘Мы не бросаем наших друзей’’», — заявил Додик.

Кстати, в последнее время лидер России все чаще делает ставку на хорошие добрососедские отношения со странами, которые отказались вводить против РФ беспрецедентные ограничения.