Президент Таджикистана оценил отношения с Россией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил отношения республики с Россией. На эту тему он высказался на встрече в Душанбе с главой РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

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Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана и указал на «высокую динамику развития» взаимоотношений двух стран.

Отдельно глава государства отметил сотрудничество Душанбе и Москвы в сфере безопасности и высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества.