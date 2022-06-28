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53 минуты назад

Президент Таджикистана оценил отношения с Россией

Lenta.ruиещё 1

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил отношения республики с Россией. На эту тему он высказался на встрече в Душанбе с главой РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Президент Таджикистана оценил отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана и указал на «высокую динамику развития» взаимоотношений двух стран.

Отдельно глава государства отметил сотрудничество Душанбе и Москвы в сфере безопасности и высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества.

28 июня Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Отмечалось, что в рамках встречи с президентом республики он обсудит торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

Политика,В мире,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
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