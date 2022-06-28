В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Белый дом назвал "циничным шагом" введение Россией санкций против семьи Байдена

ТАСС

Администрация США утверждает, что решение России внести в качестве ответной меры в стоп-лист членов семьи американского президента Джо Байдена, в том числе его супругу Джилл, является "циничным шагом".

"У меня нет на это реакции, кроме следующего: это лишь показывает вам, что способность России к такого рода циничным шагам, по сути, безгранична", - заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена

"Вероятно, никого из нас не должно удивлять, что они [власти России] делают нечто подобное", - считает представитель Белого дома.

Он беседовал с репортерами на борту самолета Байдена, отправившегося в Мадрид на саммит НАТО по завершении участия во встрече Группы семи (G7) на высшем уровне в Германии.

Как сообщил ранее МИД России, Москва в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 25 граждан США, ответственных за формирование русофобского курса, а также членов семьи Джо Байдена. В черный список попала и первая леди США Джилл Байден. Кроме того, решение распространяется на дочь первой супружеской четы США Эшли Байден, которой 41 год. Лицам, фигурирующим в этом перечне, на бессрочной основе закрыт въезд на территорию России.

После начала специальной военной операции России на Украине США и союзники в несколько этапов наложили масштабные санкции на РФ. Они коснулись не только секторов экономики и отдельных предприятий, но и физических лиц, включая высших должностных лиц и членов их семей.

Политика,Видео,Джилл Байден,Джейк Салливан,Джозеф Байден,МИД России,НАТО,Администрация США,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители