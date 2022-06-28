Администрация США утверждает, что решение России внести в качестве ответной меры в стоп-лист членов семьи американского президента Джо Байдена, в том числе его супругу Джилл, является "циничным шагом".

"У меня нет на это реакции, кроме следующего: это лишь показывает вам, что способность России к такого рода циничным шагам, по сути, безгранична", - заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Вероятно, никого из нас не должно удивлять, что они [власти России] делают нечто подобное", - считает представитель Белого дома.

Он беседовал с репортерами на борту самолета Байдена, отправившегося в Мадрид на саммит НАТО по завершении участия во встрече Группы семи (G7) на высшем уровне в Германии.

Как сообщил ранее МИД России, Москва в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 25 граждан США, ответственных за формирование русофобского курса, а также членов семьи Джо Байдена. В черный список попала и первая леди США Джилл Байден. Кроме того, решение распространяется на дочь первой супружеской четы США Эшли Байден, которой 41 год. Лицам, фигурирующим в этом перечне, на бессрочной основе закрыт въезд на территорию России.