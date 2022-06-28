Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке

Бывшего главу фонда «Сколково» Аркадия Дворковича исключили из президентского совета по науке, следует из указа об изменениях в составе президиума совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Документ опубликован на портале правовой информации.

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18 марта Дворкович принял решение прекратить полномочия Председателя Фонда «Сколково». Он заявил, что сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Уходу с поста предшествовало интервью Дворковича американскому изданию Mother Jones, в котором он заявил, что выступает против военной операции России на Украине, и выразил поддержку украинцам, находящимся в зоне боевых действий.