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36 минут назад

Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке

Газета.Ru

Бывшего главу фонда «Сколково» Аркадия Дворковича исключили из президентского совета по науке, следует из указа об изменениях в составе президиума совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин исключил Дворковича из президентского совета по науке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 марта Дворкович принял решение прекратить полномочия Председателя Фонда «Сколково». Он заявил, что сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Уходу с поста предшествовало интервью Дворковича американскому изданию Mother Jones, в котором он заявил, что выступает против военной операции России на Украине, и выразил поддержку украинцам, находящимся в зоне боевых действий.

После этого партия «Единая Россия» потребовала с позором уволить Дворковича из «Сколково».

Политика,Аркадий Дворкович,Владимир Путин,Фонд Сколково,Единая Россия,
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