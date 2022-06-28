В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
23 минуты назад

Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Алиса Селезнёва

Вручение ордена «За заслуги перед стоматологией» I степени состоялось во время торжественной церемонии открытия стоматологической поликлиники в Грозном. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новое здание Грозненской стоматологической поликлиники №1 было открыто 27 июня в Шейх-Мансуровском районе столицы Чечни.

«Я поздравил коллектив поликлиники с открытием нового медучреждения. Особо подчеркнул, что, по словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 тысяч пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов», - рассказал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в ходе церемонии открытия поликлиники, в которой установлено новейшее оборудование, ему вручили награду от Стоматологической ассоциации России - орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.

В свою очередь Рамзан Кадыров наградил высшей наградой Чечни главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка. Руководитель российского региона активно освещает спецоперацию на Украине, в которой принимают участие и чеченские силовики.

Политика,Рамзан Кадыров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители