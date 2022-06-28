Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

«Я поздравил коллектив поликлиники с открытием нового медучреждения. Особо подчеркнул, что, по словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 тысяч пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов», - рассказал Рамзан Кадыров.