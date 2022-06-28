Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Вручение ордена «За заслуги перед стоматологией» I степени состоялось во время торжественной церемонии открытия стоматологической поликлиники в Грозном. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Новое здание Грозненской стоматологической поликлиники №1 было открыто 27 июня в Шейх-Мансуровском районе столицы Чечни.
«Я поздравил коллектив поликлиники с открытием нового медучреждения. Особо подчеркнул, что, по словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 тысяч пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов», - рассказал Рамзан Кадыров.
Он отметил, что в ходе церемонии открытия поликлиники, в которой установлено новейшее оборудование, ему вручили награду от Стоматологической ассоциации России - орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.
В свою очередь Рамзан Кадыров наградил высшей наградой Чечни главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промышленной зоны Северодонецка. Руководитель российского региона активно освещает спецоперацию на Украине, в которой принимают участие и чеченские силовики.