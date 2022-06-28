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28 июня

«Подвижек нет»: в Кремле оценили ситуацию с транзитом в Калининград

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек в ситуации с транзитом грузов в Калининград нет. Об этом сообщает РИА Новости.

С 18 июня Литва запретила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями ЕС.

Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала действия Литвы «откровенно враждебными». Представительству ЕС в России заявили решительный протест.

Захарова заявила, что Россия даст «практический, а не дипломатический» ответ на прекращение транзита.

Политика,Видео,Санкции,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,ЕС,
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