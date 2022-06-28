«Подвижек нет»: в Кремле оценили ситуацию с транзитом в Калининград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подвижек в ситуации с транзитом грузов в Калининград нет. Об этом сообщает РИА Новости.

С 18 июня Литва запретила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями ЕС.

Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала действия Литвы «откровенно враждебными». Представительству ЕС в России заявили решительный протест.