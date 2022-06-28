Песков высказался о достижении целей спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная операция России на Украине достигает своих целей. Он подчеркнул, что все идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей», - сказал Песков.

При этом он не стал называть возможные сроки окончания спецоперации. Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы прекратить боевые действия до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ», - сказала представитель Кремля.