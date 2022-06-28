Песков высказался о достижении целей спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная операция России на Украине достигает своих целей. Он подчеркнул, что все идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей», - сказал Песков.
При этом он не стал называть возможные сроки окончания спецоперации. Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы прекратить боевые действия до наступления зимы.
«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ», - сказала представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что спецоперация на Украине развивается по плану и достигает поставленных задач. При этом он уточнил, что будет уделено внимание минимализации какого-либо ущерба для гражданского населения.