В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
49 минут назад

Песков высказался о достижении целей спецоперации

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная операция России на Украине достигает своих целей. Он подчеркнул, что все идет по плану. Об этом пишет РИА Новости.

Песков высказался о достижении целей спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Мы же ориентируемся на заявления нашего президента – специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей», - сказал Песков.

При этом он не стал называть возможные сроки окончания спецоперации. Кроме того, Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы прекратить боевые действия до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ», - сказала представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что спецоперация на Украине развивается по плану и достигает поставленных задач. При этом он уточнил, что будет уделено внимание минимализации какого-либо ущерба для гражданского населения.

Политика,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители