Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный Донбассу Киевом и НАТО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с делегацией Народного совета ЛНР во главе с его спикером Денисом Мирошниченко предложил сформировать совместную рабочую группу для подсчета ущерба, нанесенного Донбассу Киевом, а также странами НАТО, поставлявшими для этого оружие. Об этом сообщается на официальном думском сайте.
"Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", - сказал Володин.
"Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю. Пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", - добавил он.