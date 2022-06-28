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28 июня

Володин предложил подсчитать ущерб, который Киев и страны НАТО нанесли Донбассу

ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с делегацией Народного совета ЛНР во главе с его спикером Денисом Мирошниченко предложил сформировать совместную рабочую группу для подсчета ущерба, нанесенного Донбассу Киевом, а также странами НАТО, поставлявшими для этого оружие. Об этом сообщается на официальном думском сайте.

Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный Донбассу Киевом и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР", - сказал Володин.

"Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю. Пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", - добавил он.

Политика,Денис Мирошниченко,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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