Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный Донбассу Киевом и НАТО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с делегацией Народного совета ЛНР во главе с его спикером Денисом Мирошниченко предложил сформировать совместную рабочую группу для подсчета ущерба, нанесенного Донбассу Киевом, а также странами НАТО, поставлявшими для этого оружие. Об этом сообщается на официальном думском сайте.