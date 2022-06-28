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15 минут назад

Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО

Lenta.ru

Киев может прекратить проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине приказом сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему хотелось бы закончить конфликт в своей стране до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия России», — сказал Песков.

Зеленский назвал сроки завершения военных действий на Украине

Ранее Зеленский во время выступления перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. При этом, отметил глава государства, дипломатические меры урегулирования сиутации пока рано применять.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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