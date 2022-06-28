МИД России включил в санкционный список семью Байдена

В МИД России расширили список санкционных лиц в ответ на рестрикции со стороны США.

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«В «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Джо Байдена», — заявили в ведомстве.

6 июня российский МИД внесло в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.