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16 минут назад

В МИД России расширили санкционный список против американских граждан

RT на русскомиещё 5

В МИД России расширили список санкционных лиц в ответ на рестрикции со стороны США.

МИД России включил в санкционный список семью Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Джо Байдена», — заявили в ведомстве.

6 июня российский МИД внесло в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.

Также персональные рестрикции были введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.

Политика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,МИД России,
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