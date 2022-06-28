В Совфеде указали на выгоду для США от территориальных уступок Украины

«Со временем, может, Штаты также поймут, что Украине нужен и нейтральный статус, и демилитаризация, и денацификация. Но проблема в том, что во главе этой страны находится человек, который не украинец в полном смысле этого слова, не патриот. Он гражданин мира, не понимает интересов своей страны, глубинной Украины. Он будет сражаться за Америку до конца, пока ему жестко не прикажут пойти на требования России. И сделать это должно непосредственно руководство США», — считает политик.