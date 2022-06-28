Названы даты форума «Сильные идеи для нового времени»

«Мы собираем идеи со всей страны, чтобы найти и поддержать самые сильные из них. Сегодня как никогда востребованы предложения, направленные на формирование технологического суверенитета, повышение качества жизни, подготовку востребованных кадров; дающие новый импульс развитию регионов и межрегиональной кооперации. Вместе с экспертами отберем 100 лучших идей, а на самом форуме 19 июля обсудим, что необходимо для их реализации и системных изменений по ключевым направлениям социально-экономического развития в целом», — сказал председатель организационного комитета форума — помощник президента России Максим Орешкин.