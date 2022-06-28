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20 минут назад

Названы даты форума «Сильные идеи для нового времени»

Lenta.ru

Очная часть второго форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, пройдет 19 июля в Москве в Центре международной торговли.

Названы даты форума «Сильные идеи для нового времени»
Фото: предоставлено АСИпредоставлено АСИ

«Мы собираем идеи со всей страны, чтобы найти и поддержать самые сильные из них. Сегодня как никогда востребованы предложения, направленные на формирование технологического суверенитета, повышение качества жизни, подготовку востребованных кадров; дающие новый импульс развитию регионов и межрегиональной кооперации. Вместе с экспертами отберем 100 лучших идей, а на самом форуме 19 июля обсудим, что необходимо для их реализации и системных изменений по ключевым направлениям социально-экономического развития в целом», — сказал председатель организационного комитета форума — помощник президента России Максим Орешкин.

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Заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Идеи принимались на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Главная цель форума — дать каждому человеку шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку инициативы и поддержку в реализации через партнерскую сеть АСИ и Фонда Росконгресс — федеральные и региональные власти, институты развития, коммерческие партнеры, НКО.

Число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей. Среди регионов-лидеров по числу идей — Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Ленинградская, Саратовская, Оренбургская, Томская и Липецкая области.

Идеи принимались по семи направлениям: кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, а также «Открытый разговор» (предложения по развитию страны, которые не укладываются в указанные темы). Трек с самым большим числом идей — Национальная социальная инициатива.

Широкое экспертное сообщество Агентства занимается оценкой всех поданных инициатив, уже отобран топ-1000 идей. Экспертный совет АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым проводит отбор топ-200. В ближайшее время бюро экспертного совета АСИ вместе с председателем оргкомитета отберут топ-100 идей.

Политика,Максим Орешкин,Игорь Шувалов,Центр международной торговли,Агентство стратегических инициатив,
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