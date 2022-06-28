В России ответили на призыв Зеленского признать страну спонсором терроризма

Власти США могут признать Россию страной-спонсором терроризма, если победа РФ на Украине станет очевидной и «ситуативно договориться» с Москвой у Вашингтона не получится, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он прокомментировал соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт также посоветовал скептически воспринимать любые заявления лидера Украины, так как, по его мнению, Зеленский «не принимает никаких решений» и постоянно меняет позицию.

Что говорит Зеленский — не так важно. Но нужно иметь ввиду, что Международный комитет Сената США сейчас обсуждает признание РФ страной-спонсором терроризма. Это усилит санкции против нашей страны, серьёзно ударит по финансовым рынкам, ещё связанным с Западом. Пойдут ли на это американцы? Думаю, это зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Если станет очевидно, что Россия побеждает, и ситуативной с нами договориться не получится, чтобы не дать нам окончательно победить в этом кризисе, то такой ход вполне возможен, — считает Дудаков.

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Политолог добавил, что если «в ходе битвы за Донбасс» Великобритания и США попробуют начать переговоры с Россией, то «этот момент оставят напоследок как козырь». По его словам, в случае признания РФ страной-спонсором терроризма, Запад может отключить уже все банки РФ от SWIFT.

Санкции и так очень жёсткие, радикального изменения ситуации не будет, вполне возможно уже окончательное отключение от SWIFT [всех российских банков]. <...> Вполне возможны визовые ограничения, хотя у нас и так ситуация с визами США довольно сложная. Как я уже сказал, это не так сильно повлияет на жизнь обычного россиянина, — подытожил Дудаков.

Накануне Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. По его словам это произошло в понедельник, 27 июня, утром. По мнению лидера Украины, такое решение уже одобрено комитетом сената США, а юридически его утвердит Госдеп.

С 1979 года в список попали незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник утром он обратился к США с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма.

"Сегодня утром я обратился к Соединенным Штатам Америки признать Россию страной - спонсором терроризма", - заявил президент Украины, видеообращение которого было опубликовано в понедельник к Telegram-канале его офиса. "Соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита "Большой семерки", который состоялся в Германии", - сказал он.

В начале июня в Госдепе США сообщали, что эксперты американской администрации продолжают изучать, соответствует ли РФ критериям для внесения ее в американский список государств - спонсоров терроризма в свете событий на Украине, поскольку остается вопрос о юридический применимости подобной категории в данном случае.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа.

Список стран - спонсоров терроризма составляется Госдепом США. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. С 1979 года вашингтонская администрация добавляла в свой список лишь незначительное число стран, причем речь шла о "государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены", поясняла ранее газета "Вашингтон пост". В настоящее время к категории государств - спонсоров терроризма в США причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать глобальный механизм конфискации российских активов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины. Об этом он заявил в своем обращении к лидерам стран «Большой семерки» (G7).

Украинский лидер выразил надежду, что решение о признании РФ государством-спонсором терроризма будет поддержано Госдепом США.

Кроме того, Зеленский сообщил о желании радикально ограничить нефтяные доходы России и призвал усилить санкционное давление на нее, в частности, за счет принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти.

По мнению украинского президента, сейчас не время для переговоров с Россией.

Он выступал по видеосвязи на саммите G7, который проходит с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау на юге Германии.

Американские власти рассматривают возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за событий на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина).

«Мы рассматриваем это», — цитирует Блинкена ТАСС. Он добавил, что «юристы это изучают».

По мнению Блинкена, Россия якобы терроризирует граждан Украины из-за того, что проводит там спецоперацию.

В 2019 году сенат США одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма». Предложения о признании РФ «спонсором терроризма» звучали и в 2020 году. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предложил ввести такую санкцию против РФ в марте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "мерой идиотического характера" инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа.

"Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", - сказала Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live", отвечая на вопрос о реакции на инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма.

Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против РФ из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут "отрикошетить" по Вашингтону.

"А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял", - добавила дипломат.

"Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США", - подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтона оружия Афганистану, "умеренным" в Сирии.

Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому "красивый заход" с точки зрения США о финансировании РФ терроризма может обернуться для них самих издержками.

Киевский и вашингтонский режимы окончательно спелись. Убедившись, что экономические санкции против Москвы абсолютно неэффективны, Киев и Вашингтон сообща хотят признать Россию «спонсором терроризма».

Исторических прецедентов такому еще не бывало. И все сохранившие остатки рассудка эксперты — от военных до юристов — убеждают, что последствия такого шага будут разрушительными прежде всего для самого Запада.

Киевскому степдаперу разрешили поиграть в шпиона

Даже американская разведка плохо представляет, что реально происходит во время битвы за Донбасс. По крайней мере, такой вывод можно сделать из сравнения цифр, которые приводят американские и украинские официальные лица. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил журналистам, что сообщения западных СМИ о примерно 100 убитых и до 300 раненых каждый день находятся «в пределах наших оценок».

В то же время руководитель украинской стороны на двусторонних переговорах Давид Арахамия, который отправился в Вашингтон, назвал американским журналистам абсолютно иные цифры. Ежедневно погибает на Донбассе от 200 до 500 украинцев, и еще больше — получают тяжелые ранения.

Арахамия полетел в Вашингтон не просто так. Киевский режим уже интересуют не только поставки вооружения, теперь Украины хочет, чтобы Россию официально признали «государством — спонсором терроризма» (state sponsor of terrorism).

Впервые такую бредовую идею Владимир Зеленский озвучил своему патрону Джо Байдену в марте. И, видимо, американским советникам киевского режима идея показалась настолько удачной, что теперь Киев двигает ее везде.

Арахамия уже заявил изданию Axios, что прилетевшая в Вашингтон украинская делегация будет обсуждать идею со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

EU Observer: американцы будут мстить российским торговым партнерам

Сохранившие остатки адекватности западные эксперты уверены, что такое решение будет грубо противоречить международному праву. Да и вообще является по сути нарушающим логику самого же Запада.

В колонке для издания EU Observer профессор политологии из Университета Ратгерса Александр Мотыль указывает, что американцы широко используют маркировку «террористический» как элемент своей внешней политики. Почти, как санкции.

Ближайший пример — это решением администрации Дональда Трампа, которая признала Корпус стражей исламской революции Ирана «международной террористической организацией».

Между тем, это официальное подразделение Вооруженных сил Ирана, которое выполняет спецоперации как в самой стране, так и за рубежом. Тем самым, США приравняли к терроризму и практически всю внешнюю политику Ирана — страны, напомним, входящую в топ-20 крупнейших экономик планеты.

Впрочем, это решение скорее политическое, нежели экономическое. Признание государства «спонсором терроризма» накладывает ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажи военной продукции, контроль за экспортом товаров двойного назначения; и различные финансовые и другие ограничения, анализирует профессор Мотыль. Сейчас все эти ограничения против России уже и так введены.

Дальше ужесточать санкции просто нереально.

Вместе с тем признание государства «спонсором терроризма» нацелено, прежде всего, на его крупнейших торговых партнеров. Такое разъяснение дает и Госдепартамент США: развязав себе руки, американцы могут вводить карательные меры в отношении любых стран и компаний стран за пределами Европы и Северной Америки, которые захотят импортировать товары в Россию и экспортируют из нее.

Только каковы будут экономические последствия для самих США?!

Snopes: американцы политизировали само понятие «международный терроризм»

США признали «спонсорами терроризма» четыре страны — Сирию, Иран, Северную Корею и Кубу. Все они раздражают американцев своей самостоятельностью в вопросах внешней политики. При этом многие страны, с которыми у американцев есть серьезные трения, Вашингтон побоялся назвать «террористическими», — это и Никарагуа, и Венесуэла.

Как пишет исследователь международной безопасности Нур Ибрахим в колонке для Snopes, сам принцип признания непрозрачен. Госсекретарь США должен определить, что правительство той или иной страны «неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма». Такие полномочий госсекретаря закреплены в 3 федеральных законах, но только в одном есть четкие критерии, а что вообще Вашингтон считает «международным терроризмом».

Сделано это, конечно, сознательно, чтобы было легко жонглировать политическим ярлыком, приклеивая его неугодным. При этом даже во время холодной войны США не называли Россию «спонсором терроризма». И это несмотря на то, что тогдашний Советский Союз вел значительно активную военную политику и по всему миру поддерживал целый ряд партий и организаций, считавшихся Вашингтоном «террористическими группировками».