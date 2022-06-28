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4 минуты назад

В Кремле ответили на вопрос о передаче ядерного оружия Белоруссии

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обещал главе Белоруссии Александру Лукашенко ядерные ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о передаче ядерного оружия Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Ранее страны G7 заявили о глубокой обеспокоенности тем, что Россия может предоставить Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд.

В «Большой семерке» напомнили, что любое применение ядерного оружия неприемлемо и повлечет за собой серьезные последствия.

За несколько дней до этого во время переговоров с Лукашенко Путин заявил, что РФ передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», совместимые с баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с ядерными боеголовками.

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Песков подчеркнул, что Путин не говорил о передаче ядерного оружия Белоруссии.

«Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», - заявил пресс-секретарь президента.

Политика,Армия,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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