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40 минут назад

Медведев пригрозил Литве жестким ответом

Мария Иванова

Ответные меры России на «хамский» запрет Литвой транзита товаров в Калининградскую область будут жесткими. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

25 июня стало известно, что в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Одна из стран ЕС потребовала не блокировать внутрироссийское сообщение с Калининградской областью.

По словам Медведева, решение Литвы о запрете транзита российских товаров «настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать».

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«Вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него. На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. (…) Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими», - заметил заместитель председателя Совета безопасности России.

По его словам, возможностей для ответа у России достаточно.

«Значительная их часть носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Есть и возможность применения асимметричных мер, что, безусловно, вызовет критическое нагнетание конфликта. Такая эскалация — плохой выбор», - пояснил Дмитрий Медведев.

При этом он заметил, что от действий политиков в Вильнюсе прежде всего страдают обычные жители Литвы, «уровень жизни которых и без того не самый высокий».

«Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», - констатировал он.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей статье для The Sunday Telegraph потребовал ранее нарастить военное присутствие Североатлантического альянса на восточных рубежах. Он подчеркнул, что НАТО следует принять решение об усилении группировки войск из-за «угрозы» со стороны Москвы.

Политика,Видео,Габриэлюс Ландсбергис,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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