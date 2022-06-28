Медведев пригрозил Литве жестким ответом

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

25 июня стало известно, что в ЕС прошли переговоры по вопросу перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Одна из стран ЕС потребовала не блокировать внутрироссийское сообщение с Калининградской областью.

По словам Медведева, решение Литвы о запрете транзита российских товаров «настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать».

«Вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него. На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. (…) Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими», - заметил заместитель председателя Совета безопасности России.

По его словам, возможностей для ответа у России достаточно.

«Значительная их часть носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Есть и возможность применения асимметричных мер, что, безусловно, вызовет критическое нагнетание конфликта. Такая эскалация — плохой выбор», - пояснил Дмитрий Медведев.

При этом он заметил, что от действий политиков в Вильнюсе прежде всего страдают обычные жители Литвы, «уровень жизни которых и без того не самый высокий».

«Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», - констатировал он.