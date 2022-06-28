Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом стало известно «Известиям» от высокопоставленного осведомленного источника.

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Собеседник издания сообщил, что в ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и Организации объединенных наций (ООН) для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Он подчеркнул, что на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие», — подчеркнул источник.

«Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах», — обрисовал сенатор главные проблемы в этом вопросе.