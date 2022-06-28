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10 минут назад

Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины

Lenta.ru

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом стало известно «Известиям» от высокопоставленного осведомленного источника.

Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания сообщил, что в ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и Организации объединенных наций (ООН) для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Он подчеркнул, что на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие», — подчеркнул источник.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подтвердил изданию, что Москва готова способствовать вывозу зерновых иностранными судами.

Украина обратилась к Совбезу ООН со срочным заявлением

«Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах», — обрисовал сенатор главные проблемы в этом вопросе.

24 июня министры иностранных дел стран G7 призвали российскую сторону разблокировать украинские порты для экспорта зерна. По их словам, антироссийские санкции не связаны с продовольственным кризисом в мире. Москва, в свою очередь, отрицает ответственность за последствия этой проблемы и призывает украинскую сторону разминировать ее порты для вывоза зерна.

Политика,Григорий Карасин,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совбез ООН,ООН,
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