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50 минут назад

Захарова ответила на слова Шольца об отношениях с Россией

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца о невозможности возвращения к прежним отношениям между Берлином и Москвой. Слова политика она прокомментировала в своем Telegram-канале.

Захарова ответила на слова Шольца об отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Ситуация на Украине" — результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — заявила дипломат.

Ранее Шольц заявил, что возвращение страны к прежним отношениям с Россией невозможно.

«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до ее нападения на Украину», — высказался глава кабмина ФРГ.

Он назвал конфликт на Украине переломом в международных отношениях.

Политика,Олаф Шольц,Мария Захарова,МИД России,
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