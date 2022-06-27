"Такая эскалация - плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам - просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже", - подытожил зампред Совбеза РФ.