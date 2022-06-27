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1 час назад

Медведев: ответ Москвы на запрет транзита в Калининград способен перекрыть кислород Литве

ТАССиещё 2

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на запрет Литвой транзита в Калининград Москва может принять экономические меры, способные перекрыть кислород прибалтийскому соседу.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - сказал он в интервью газете "Аргументы и Факты", фрагмент которого опубликован в понедельник.

По его словам, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия".

Литва пошла против Евросоюза из-за России

При этом Медведев подчеркнул, что на таких радикальных шагах, как запрет транзита "ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы".

"Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки", - заметил он.

По словам Медведева, которые приводит издание, Россия может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.

"Такая эскалация - плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам - просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже", - подытожил зампред Совбеза РФ.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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