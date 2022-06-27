Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на запрет Литвой транзита в Калининград Москва может принять экономические меры, способные перекрыть кислород прибалтийскому соседу.
"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той самой "войны по доверенности", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими", - сказал он в интервью газете "Аргументы и Факты", фрагмент которого опубликован в понедельник.
По его словам, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия".
При этом Медведев подчеркнул, что на таких радикальных шагах, как запрет транзита "ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы".
"Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки", - заметил он.
По словам Медведева, которые приводит издание, Россия может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.
"Такая эскалация - плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам - просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже", - подытожил зампред Совбеза РФ.