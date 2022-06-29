Лавров в ходе поездки в Минск встретится с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Минск встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом Республики Беларусь, а также переговоры с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальные международные проблемы", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, также под председательством министра в Минске состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Также в рамках дополнительных мероприятий состоится выступление Сергея Викторовича перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета, а также возложение венков к мемориальному знаку "Стелла памяти", - добавила дипломат.