Лавров в ходе поездки в Минск встретится с Лукашенко

"В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом Республики Беларусь, а также переговоры с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальные международные проблемы", - сказала дипломат.