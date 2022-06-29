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1 час назад

Лавров в ходе поездки в Минск встретится с Лукашенко

ТАССиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Минск встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров в ходе поездки в Минск встретится с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В период с 29 июня по 1 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. В этом году визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Запланирована встреча с президентом Республики Беларусь, а также переговоры с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также союзного строительства и актуальные международные проблемы", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, также под председательством министра в Минске состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Также в рамках дополнительных мероприятий состоится выступление Сергея Викторовича перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета, а также возложение венков к мемориальному знаку "Стелла памяти", - добавила дипломат.

Политика,Саммит,Мария Захарова,Александр Лукашенко,Сергей Лавров,МИД России,Единая Россия,
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