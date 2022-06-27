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15 минут назад

Россия высылает восемь дипломатов Греции

Елена Прошина

Посла Греции в России Екатерину Нассика вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Нассика выразили решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России. В МИД уточнили, что речь идет о прямых недружественных действиях со стороны властей государства в отношении РФ. В частности, они касаются поставки вооружений Украине и объявления группы российских дипломатов в стране персонами нон грата. Ответственность за данные действия в Москве полностью возложили на Афины.

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

В качестве ответных мер МИД РФ вручило Нассика ноту о высылке с территории России восьми греческих дипломатов. Они должны покинуть пределы страны в течение восьми дней. Также до посла Греции довели информацию о предпринимаемых российской стороной других шагах, связанных с функционированием загранпредставительств государства в РФ.

Политика,Видео,МИД России,
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