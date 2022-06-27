Россия высылает восемь дипломатов Греции

Отмечается, что Нассика выразили решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России. В МИД уточнили, что речь идет о прямых недружественных действиях со стороны властей государства в отношении РФ. В частности, они касаются поставки вооружений Украине и объявления группы российских дипломатов в стране персонами нон грата. Ответственность за данные действия в Москве полностью возложили на Афины.