В МГИМО оценили предстоящую поездку Путина в Среднюю Азию

Тем на самом деле очень много, и все они так или иначе завязаны на укреплении сотрудничества Российской Федерации со среднеазиатскими странами. Или на сотрудничестве с другими странами через среднеазиатские государства. Понятно, что когда нас пытаются ограничивать в максимальной степени - в том числе "Большая семерка", НАТО
и Евросоюз
сейчас будут вводить дополнительные ограничения - для нас принципиально важно улучшить координацию с другими зарубежными партнерами.
Это важно и с точки зрения ресурсов: эти страны обладают определенными ресурсами, которые, в том числе, являются дефицитными, - тем же самым литием, цветными металлами, которые сегодня на мировом рынке представляют огромный ресурс влияния. Плюс будут обсуждаться вопросы безопасности, которые, очевидно, могут возникнуть Центральной Азии. Это не только традиционные вопросы Таджикистана - Афганистана, которые по-прежнему остаются, но и вопросы в отношениях между другими странами региона, а также внутри них. Не секрет, что будут продолжаться попытки их внутриполитической дестабилизации - для нас это имеет огромное значение. Плюс ко всему расширение рынка. Мы просто вынуждены сейчас заниматься расширением рынка за счет наших среднеазиатских партеров.
Каспийский саммит - это огромная перспектива, потому что речь идет о сотрудничестве России, Ирана, Казахстана, Азербайджана. По сути дела, это Южный коридор большого Шелкового пути, это новые транспортно-логистические схемы, это не только поставки энергоресурсов, но и выход из изоляции, которая создана западными державами в отношении России и Ирана, например. Все это имеет большое значение.