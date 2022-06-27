В МГИМО оценили предстоящую поездку Путина в Среднюю Азию

Ранее сообщалось о планах Путина посетить на этой неделе с официальным визитом Таджикистан, где у президента РФ должны состояться переговоры с главой республики Эмомали Рахмоном, а также принять участие в Каспийском саммите в Ашхабаде. Эти две поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала спецоперации на Украине. После визита в Китай в феврале на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 президент не покидал страну.