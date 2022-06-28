В Госдуме рассказали о сдавшихся в плен украинских военных

Часть украинских военных, которые сдались в плен, находятся в России, с ними проводят следственные действия. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

В России находятся военные, в отношении которых подтверждается факт преступления против россиян, добавил депутат. По его словам, все лица, сдавшиеся в плен, проверяются на причастность к возможным военным преступлениям.

Кроме того, многие из сдавшихся в плен украинских военных высказывают желание получить российское гражданство и не хотят возвращаться на Украину, заключил Картаполов.