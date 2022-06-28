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30 минут назад

В Госдуме рассказали о сдавшихся в плен украинских военных

Lenta.ruиещё 1

Часть украинских военных, которые сдались в плен, находятся в России, с ними проводят следственные действия. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

В России находятся военные, в отношении которых подтверждается факт преступления против россиян, добавил депутат. По его словам, все лица, сдавшиеся в плен, проверяются на причастность к возможным военным преступлениям.

Кроме того, многие из сдавшихся в плен украинских военных высказывают желание получить российское гражданство и не хотят возвращаться на Украину, заключил Картаполов.

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Ранее взятый в плен штаб-сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады Александр Тимко заявил о том, что получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице. Как рассказал штаб-сержант, приказ ему передал подполковник Александр Колесов.

Политика,Видео,Андрей Картаполов,Александр Колесов,Госдума,
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