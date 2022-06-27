В Кремле ответили на угрозу эмбарго против российского золота

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет новые рынки, если страны G7 введут эмбарго на поставки российского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков подчеркнул, что драгоценные металлы покупают и продают по всему миру.

«Если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», - заявил он.

Власти США и Великобритании ранее заявили, что страны G7 договорились о запрете на импорт российского золота.

В британском правительстве подчеркнули, что российское золото нельзя будет ввозить в Британию, Канаду, США и Японию, при этом другие страны «Семерки» - Франция, Германия, Италия и ЕС в целом - в сообщении не упоминаются.