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48 минут назад

В Кремле ответили на угрозу эмбарго против российского золота

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет новые рынки, если страны G7 введут эмбарго на поставки российского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на угрозу эмбарго против российского золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подчеркнул, что драгоценные металлы покупают и продают по всему миру.

«Если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», - заявил он.

Власти США и Великобритании ранее заявили, что страны G7 договорились о запрете на импорт российского золота.

В британском правительстве подчеркнули, что российское золото нельзя будет ввозить в Британию, Канаду, США и Японию, при этом другие страны «Семерки» - Франция, Германия, Италия и ЕС в целом - в сообщении не упоминаются.

В сообщении отмечается, что «учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золотом и параллельные действия США, Японии и Канады», эмбарго будет иметь глобальный охват, закрыв российскому золоту доступ на международные рынки.

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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