В Кремле ответили на угрозу эмбарго против российского золота

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет новые рынки, если страны G7 введут эмбарго на поставки российского золота. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что драгоценные металлы покупают и продают по всему миру.
«Если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», - заявил он.
Власти США и Великобритании ранее заявили, что страны G7 договорились о запрете на импорт российского золота.
В британском правительстве подчеркнули, что российское золото нельзя будет ввозить в Британию, Канаду, США и Японию, при этом другие страны «Семерки» - Франция, Германия, Италия и ЕС в целом - в сообщении не упоминаются.
В сообщении отмечается, что «учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золотом и параллельные действия США, Японии и Канады», эмбарго будет иметь глобальный охват, закрыв российскому золоту доступ на международные рынки.