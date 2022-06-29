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31 минуту назад

Кремль ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Lenta.ruиещё 9

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кремль ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», — отреагировал пресс-секретарь главы российского государства.

«Если бы Путин был женщиной»: Джонсон порассуждал о спецоперации

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что боевые действия — это результат «токсичной маскулинности». В связи с этим он призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

Политика,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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