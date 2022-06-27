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10 минут назад

Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно

Елена Прошина

Лишить Россию глобального интернета практически невозможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова.

Спецпредставитель Путина оценил риск отключения интернета в РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сама Россия от Сети отгораживаться также не собирается. Политик выразил уверенность в том, что российский интернет будет существовать, даже если западные страны решат отключить от Сети РФ.

Песков заявил, что сама Россия не собирается отгораживаться от мира и создавать «внутреннюю сеть».

«Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 года, когда домен .su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — отметил Песков.

В мае Соединенные Штаты призвали ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По словам дипломата, россиян нельзя «лишать доступа к информации».

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия в случае отключения от европейских точек обмена перенаправит интернет-трафик через Азию.

Политика,Нед Прайс,Максут Шадаев,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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