Спецпредставитель Путина оценил риск отключения интернета в РФ

Лишить Россию глобального интернета практически невозможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова.

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По его словам, сама Россия от Сети отгораживаться также не собирается. Политик выразил уверенность в том, что российский интернет будет существовать, даже если западные страны решат отключить от Сети РФ.

Песков заявил, что сама Россия не собирается отгораживаться от мира и создавать «внутреннюю сеть».

«Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991 года, когда домен .su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — отметил Песков.

В мае Соединенные Штаты призвали ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По словам дипломата, россиян нельзя «лишать доступа к информации».