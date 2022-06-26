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2 часа назад

Захарова посоветовала Лондону обращаться за информацией о наемниках к Киеву

Lenta.ru

Власти Великобритании должны потребовать от посольства Украины в Лондоне дать разъяснения о вербовке подданных Соединенного Королевства для участия в боевых действия на Украине, прежде чем угрожать России. Такой совет Лондону дала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова посоветовала Лондону обращаться за информацией о наемниках к Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«А они задавались вопросом, какое количество заявок получило посольство Украины в Лондоне на вербовку наемников, среди так называемых добровольцев из числа британцев? Может быть, они бы поинтересовались, какое количество подданных они оформили туда? Нет, не интересовались? А пусть поинтересуются», — сказала она в эфире передачи «Воскресный вечер».

Дипломат заметила, что в ответ на вопрос Москвы западные страны сообщили, что украинские дипмиссии занимаются нормальной работой. Захарова допустила, что под нормальной работой они имели в виду именно вербовку западных граждан.

«Ведь вы же сами этому способствовали», — резюмировала она.

25 июня Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников. Если она состоится, премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», в результате чего «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал 28-летнего Эйдена Аслина, его 48-летнего соотечественника Шона Пиннера и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц. Их приговорили к смертной казни.

Политика,Шон Пиннер,Борис Джонсон,Мария Захарова,МИД России,
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